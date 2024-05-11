Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 37-го туру чемпіонату Англії, який пройде 11 травня і розпочнеться о 14:30.

У стартовому матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Фулгемом та Манчестер Сіті, яке пройде на Крейвен Коттедж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 11 ТРАВНЯ, 14:30. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Про турнірну мотивацію Фулгема в заключному етапі цього сезону чемпіонату Англії говорити особливо не доводиться. Команда Марку Сілви в цілому вже давно виконала всі свої турнірні завдання, заслуживши традиційний статус команди із середини таблиці АПЛ.

Безперечно, можливо "дачники" хотіли б більшого, а саме претендувати на єврокубкову зону, проте на даний момент з урахуванням конкуренції такий розклад подій як мінімум у поточному сезоні просто неможливий. На даний момент Фулгем розташовується на 13-му рядку і має лише три перемоги в десяти останніх поєдинках Прем'єр-ліги при чотирьох поразках. Знову ж таки, такі посередні результати багато в чому пов'язані з відсутністю турнірної мотивації, тому важко уявити, що "дачники" сьогодні можуть стати тією командою, яка відбере очки у чинного чемпіона.

Манчестер Сіті продовжує боротьбу за чемпіонство, і цього разу підопічні Хосепа Гвардіоли розпочинають тур АПЛ, тому у разі своєї перемоги вони чинитимуть безпосередній тиск на головного конкурента в особі лондонського Арсеналу перед виїздом на Олд Траффорд. Завдання "містян" може й не просте, проте вельми очевидне — не допустити жодної похибки до кінця чемпіонату для здобуття чергового "золота". І з урахуванням статистики, у майбутньому матчі у них є непогані шанси на успіх.

Команда Мікеля Артети наразі випереджає колектив Хосепа Гвардіоли на одне набране очко, проте у діючих чемпіонів Англії ще є один матч в запасі. Зазначимо, що в очних протистояннях із Фулгемом на цей момент Манчестер Сіті йде на серії 15 поєдинків поспіль без поразок із урахуванням усіх турнірів. Крім того, "містяни" не знають поразок в АПЛ протягом 20 останніх матчів поспіль, тому "дачники" мають стати для манкуніанців черговою "легкою прогулянкою", тоді як в Арсеналі сподіваються бодай на нічию головного конкурента.