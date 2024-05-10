Англія

Німецький фахівець відзначив роботу свого колеги по тренерському цеху.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою про головного тренера Астон Вілли Унаї Емері з яким німцю доведеться зустрітися у найближчому турі АПЛ. Цитує коуча "червоних" офіційний сайт мерсисайдського клубу.

"Він один із найкращих у нашій справі. Деякі клуби не виявилися готові почекати його роботи, але, озираючись назад, можливо, ці клуби ухвалили б зараз інше рішення.

Я знаю його дуже давно. У нього завжди була чітка ідея. Він постійно перемагав із Севільєю. З його Вільярреалом було дуже складно грати.

Емері завжди дуже добре організовує свою команду. Робота, яку він проробляє, абсолютно виняткова. Ми всі знаємо, як важко потрапити до Ліги Чемпіонів, і те, що він, можливо, зробить це, — абсолютно виняткова річ", — заявив Клопп.

Матч між Астон Віллою та Ліверпулем відбудеться 13-го квітня, о 22:00 за київським часом.