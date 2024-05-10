Англія

Нідерландець поки, що залишається у керма МЮ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився з приводу свого майбутнього на Олд Траффорд. Його слова наводить BBC.

"Ні, я не переживаю про звільнення. Власники клубу мають здоровий глузд. Коли вам доводиться виставляти 32 варіанти лінії оборони, 13 різних пар у центрі захисту і обходитися без лівого захисника — це неодмінно позначиться на результатах. Наші проблеми пов'язані з травмами ключових гравців.

Чому керівництво не виступає і не роз'яснює ситуацію навколо мого майбутнього в клубі? Це питання краще поставити власникам клубу, а не мені. Це ви сказали, що мені потрібна публічна демонстрація підтримки, а не я. Це тільки ваша думка", — сказав Тен Гаг.

Матч 37-го туру англійської Прем'єр ліги між МЮ та Арсеналом відбудеться 12-го травня, о 18:30 за київським часом.