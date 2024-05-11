Англія

Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч АПЛ.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку 37 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправиться у гості до Фулгема.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола довірив місце в стартовому складі Маттео Ковачичу. Також відзначимо, що в запасі залишився Кайл Вокер.

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Івобі, Пальїнья — Рід, Перейра, Вілліан — Муніз

Запасні: Родак, Рім, Тете, Керні, Рід, Вілсон, Траоре, Хіменес, Броя

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, де Брюйне, Фоден — Голанд

Запасні: Ортега, Вокер, Гомес, Стоунз, Льюїс, Нунеш, Бобб, Доку, Альварес

Нагадаємо, початок матчу Фулгем — Манчестер Сіті заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляції гри на нашому сайті.