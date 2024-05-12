Англія

І справді, за що критикують нідерландського фахівця, не зрозуміло.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг висловився про критику на свою адресу. Його слова наводить Sky Sports.

"Думаю, у вболівальників є терпіння — ви бачили це в понеділок (поразка від Крістал Пелес 0:4 — ред.). Але в деяких коментарях воно відсутнє. Або ці люди нічого не розуміють у футболі, або в них немає жодних знань про управління футбольною командою. Таке можливо, або ж вони просто налаштовані на критику. Але думаю, є багато людей, які бачать наявні проблеми і проявляють терпіння.

Я дивлюся на проблеми, з якими ми зіткнулися цього сезону, на всі травми, які в нас були. Однак гравці боролися майже в кожному матчі та проявили чудовий командний дух. Це не стосується понеділка, тому я був так розчарований. У понеділок я був дуже розчарований, і гравці були розчаровані самими собою. Це був колективний провал.

Але в усіх інших іграх ми разом боролися, показали сильний командний дух, тож у мене немає жодних сумнівів із цього приводу", — заявив Тен Гаг.

В рамках 37-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед прийматиме лондонський Арсенал. Гра відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.