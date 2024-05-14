Англія

Football.ua представляє прев'ю до перенесеного матчу 34-го туру чемпіонату Англії, який пройде 14 травня і розпочнеться о 22:00.

У рамках перенесеного матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Манчестер Сіті, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ВІВТОРОК, 14 ТРАВНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Розклад матчів фінального відрізку сезону визначив в очах багатьох любителів англійського футболу дуже популярну та місцями жартівливу тезу, що саме Тоттенгем "вирішуватиме долю чемпіонства" поточного сезону. Все ж таки "шпори" були фактично єдиною командою "великої шістки", якій в останніх поєдинках кампанії АПЛ довелося зустрітися з усіма претендентами на титул: і з Арсеналом, і з Ліверпулем, а тепер і з Манчестер Сіті. Але низка невдач команди Постекоглу що в поєдинках з першими двома, що в цілому в останніх своїх п'яти матчах в рамках першості (4 поразки, 1 перемога), мало того, що не вирішили взагалі нічого щодо якоїсь там "долі титулу", але і поставили клуб із Північного Лондона у скрутне становище щодо досягнення дійсно важливої мети в контексті власних задач — боротьбі за останню четверту путівку від Англії на наступний розіграш Ліги чемпіонів, явним фаворитом на яку на фінішній прямій залишається Астон Вілла.

Після вчорашньої вольової нічиєї Астон Вілли з невмотивованим Ліверпулем (3:3), шанси бірмінгемців на фініш у топ-4 турнірній таблиці збільшилися до 96,2%, тоді як ймовірність кваліфікації "шпор" в ЛЧ за підсумками цього сезону оцінюється в 3,8%, Більше того, не виключається й варіант, що лондонці можуть навіть за певних обставин втратити своє поточне п'яте місце (шанси на це ще менше, але вони є). Що ж потрібно Тоттенгему, щоби фінішувати четвертими? В останніх своїх матчах необхідно обов'язково обіграти Манчестер Сіті і Шеффілд Юнайтед, при цьому виправити різницю забитих і пропущених на свою користь і сподіватися на будь-яку втрату очок Астон Вілли в останньому турі з хоч і з невмотивованим Крістал Пелес, але у той же час з Крістал Пелес із вражаючою формою в останніх своїх матчах. Забути про перевагу "левів" у різниці забитих та пропущених лондонці можуть лише у разі поразки конкурента від КП.

Тож за успіх Тоттенгема у майбутньому матчі хвилюватися має не лише Арсенал та його вболівальники, а у першу чергу й самі "шпори". Головний тренер лондонського клуба Анге Постекоглу чітко і зрозуміло відповів на питання щодо всього цього медійного галасу навколо того, що його команда може зробити свого принципового суперника фаворитом на чемпіонство перед останнім туром, якщо відбере очки у Ман Сіті: "Я розумію, що таке дух дербі, але ніколи не зрозумію людину, яка хоче, щоб її власна команда програла. Це гра, яку ми маємо виграти, і це саме те, що ми спробуємо зробити. Це проблема, якщо ви думаєте, що ми збираємося розстелити їм червону доріжку до титулу, адже цього не буде. Я не збираюся просто сидіти і дивитися, як вони перемагають нас. Це не мій стиль і не моя філософія".

Цікаво, що як Тоттенгем, так і Манчестер Сіті не влаштовує в призмі власних турнірних завдань нічого, крім перемоги сьогодні. На тлі цього, щоб повернути ініціативу в чемпіонській боротьбі до рук Арсеналу перед останнім туром, підопічним Хосепа Гвардіоли зовсім необов'язково переривати свою вражаючу серію без поразок в АПЛ, яка триває вже аж 21 поєдинок поспіль (з урахуванням усіх турнірів манкуніанці не програють в основний час рекордні для англійських клубів у 21 столітті 33 матчі поспіль). "Канонірам", за умови перемоги над Евертоном в заключній зустрічі, цілком може вистачити лише однієї нічиєї "містян" в останніх двох матчах сезону проти Тоттенгема та Вест Гема, бо саме вони мають перевагу як у різниці забитих та пропущених (+3), так і за результатами в особистих зустрічах із Ман Сіті (перемога та нічия).

Звичайно, на тлі останніх не дуже успішних результатів "шпор" та власної вражаючої серії без поразок в АПЛ, "містяни" сьогодні виглядають фаворитами, бо рівень їхньої мотивації — найвищий серед найвищих. З іншого боку, у першому колі Тоттенгем із величезними кадровими втратами, граючи повністю без основних центру півзахисту та центру захисту, зміг звести зустріч із Манчестер Сіті до результативної нічиєї 4:4, тоді як у Кубку Англії підопічні Гвардіоли "заштовхали" лондонцям лише один гол при тому, що "шпори" тоді фактично взагалі не загрожували їхнім воротам.

Останні десять зустрічей команд: 5 перемог Тоттенгема, 1 нічия та 4 перемоги Ман Сіті (2 з них – кубкові). Команди нинішнього сезону АПЛ з найбільшою кількістю перемог у домашніх матчах: 14 перемог – Арсенал та Ліверпуль, 13 – Тоттенгем та Манчестер Сіті. І насамкінець нагадаємо, що нещодавня перемога "канонірів" у дербі зі "шпорами" (3:2) і близько не було легкою прогулянкою для команди Артети, в якої в першому таймі залетіло у ворота непримиренних сусідів абсолютно все, що тільки могло туди залетіти. Так що як табору Астон Вілли, а тим більше табору Ман Сіті, розслаблятися наразі зарано.