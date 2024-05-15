Англія

"Червоні дияволи" зберегли шанси потрапити у єврокубки через чемпіонат.

У рамках перенесеного матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед приймав Ньюкасл Юнайтед на Олд Траффорд.

Головний талант академії МЮ Коббі Мейну відкрив рахунок після передачі Амада Діалло на 31-ій хвилині, проте на початку другого тайму Ентоні Гордон відповів на пас Джейкоба Мерфі та повернув паритет на табло.

Після цього, на 57-ій хвилині Амад знову відзначився результативною дією, але цього разу вже голом.

Здавалося, що м'яч Расмуса Гойлунна під завісу протистояння поставив остаточну крапку, але у компенсований до другого тайму час Льюїс Голл знову повернув Ньюкасл до гри.

Так, виходить, що Голл забив гол. Проте для бодай якогось успіху "сорокам" цього виявилося замало. Фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Юнайтед із рахунком 3:2.

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2

Голи: Мейну, 32, Діалло, 58, Гойлунн, 84 - Гордон, 49, Голл, 90+2

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Еванс, Далот — Мейну (Мартінес, 82), Амрабат — Діалло (Рашфорд, 82), Мактоміней, Гарначо (Гойлунн, 82) — Фернандеш (Еріксен, 89)

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр (Шер, 63), Крафт, Берн, Голл — Лонгстафф (Барнс, 77), Гімараес, Андерсон (Жоелінтон, 63) — Мерфі (Альмірон, 63), Ісак, Гордон

Попередження: Каземіро, Діалло, Амрабат — Андерсон, Гордон, Шер