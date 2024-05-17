Англія

У клубі розраховують на нідерландського фулбека.

Правий захисник Кенні Тете оновив свою угоду з Фулгемом, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Лондонці активували опцію продовження в контракті з 28-річним нідерландцем. Тепер угода розрахована до кінця червня 2025 року.

До Фулгема Тете приєднався у вересні 2020 року, залишивши Ліон. За вихованця Аякса лондонці тоді віддали трохи більше 3 мільйонів євро.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 18 матчах Фулгема у всіх турнірах, відзначившись голом.

В останньому, 38 турі АПЛ-2023/24 колектив Марку Сілви гостюватиме в Лутона. Зараз Фулгем іде 14-м у турнірній таблиці та може завершити сезон не вище 12-ї сходинки.