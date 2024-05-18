Англія

Керманич Арсеналу висловився про момент, який, можливо, коштував його команді чемпіонського титулу.

В останньому турі поточного сезону англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал прийматиме на власному полі Евертон, проте для чемпіонства "канонірам" все ще потрібна бодай нічия у матчі Манчестер Сіті — Вест Гем за умови власної перемоги.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розповів, що відчував, коли у минулому матчі свого прямого конкурента нападник Тоттенгема Сон Хин Мін не реалізував вихід віч-на-віч у другому таймі, що не дозволило "шпорам" зрівняти рахунок із Ман Сіті на радість своїм сусідам за Північним Лондоном.

"Якби мені треба було обрати гравця АПЛ для реалізації цього моменту, я б, ймовірно, обрав би Сона.

Але коли він не забив, мої діти почали бігати навколо столу. Можете собі це уявити!" — цитує слова Артети журналіст Фабріціо Романо.

Усі матчі останнього туру АПЛ відбудуться у неділю, 19 травня, о 18:00 за київським часом.