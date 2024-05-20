Англія

ЗМІ раніше називали це ім'я величезну кількість разів.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після домашнього матчу з Вулвергемптоном (2:0) попрощався з уболівальниками і попросив їх підтримати його наступника.

"Новий тренер, я хочу, щоб ви заспівали його ім'я. Арне Слот, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Почніть наступний сезон із новим тренером на повну котушку.

Коли ви починаєте, ви продовжуєте вірити. Не переставай вірити", — сказав Клопп.

Очікується, що перед новим сезоном Ліверпуль очолить нинішній головний тренер Феєноорда Арне Слот.