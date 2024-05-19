Англія

Чемпіонат Англії сезону-2023/24 завершено.

19 травня відбувся останній, 38-й, тур англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, завершились матчі Арсенал — Евертон, Ліверпуль — Вулвергемптон, Брайтон — МЮ та Крістал Пелес — Астон Вілла.

Арсенал не зміг нав'язати боротьбу Ман Сіті в чемпіонській гонці. В останньому турі підопічні Артети обіграли Евертон, але все одно не наздогнали Сіті.

Арсенал посів друге місце, Евертон — 15-те.

Арсенал — Евертон 2:1

Голи: Томіясу, 43, Гаверц, 89 - Гує, 40

Арсенал: Рая — Вайт (Тімбер, 69), Саліба, Магальяйнс (Зінченко, 59), Томіясу — Едегор, Парті (Сміт-Роу, 69), Райс — Троссар (Жезус, 78), Гаверц, Мартінеллі

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Янг — Гарнер, Гує, Онана, Макніл — Дукуре (Бету, 90) — Калверт-Льюїн (Шерміті, 74)

Попередження: Парті, Райс, Тімбер — Тарковські, Дукуре

Ліверпуль на мажорній ноті провів Юргена Клоппа, обігравши на Енфілді Вулвергемптон — 2:0. Мерсисайдці фінішували третіми, Вулвз — 14-м.

Ліверпуль — Вулвергемптон 2:0

Голи: Мак Аллістер, 34, Кванса, 40

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 71), Кванса, ван Дейк, Робертсон — Елліотт (Джонс, 81), Ендо, Мак Аллістер (Гравенберх, 70) — Салах, Гакпо (Собослаї, 81), Луїс Діас (Нуньєс, 71)

Вулвергемптон: Жозе Са — Буено (Дойл, 84), Кілман, Тоті — Семеду, Жуан Гомес, Леміна, Бельгард (Траоре, 63), Аїт-Нурі (Буено (Дойл, 84), 78) — Кунья (Нету, 78) — Хі Чхан (Доерті, 62)

Попередження: Ендо — Тоті

Вилучення: Семеду, 28

Астон Вілла розгромно поступилась Крістал Пелес — 0:5. При цьому бірмінгемці вже давно гарантували собі 4-те місце, Пелес — десятий.

Крістал Пелес — Астон Вілла 5:0

Голи: Матета, 9, 39, 64, Езе, 54, 69

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен (Томкінс, 87), Річардс — Муньйос, Вортон (Аю, 88), Геї (Лерма, 76), Мітчелл — Олісе, Езе (Рідевалд, 88) — Матета (Едуар, 76)

Астон Вілла: Ольсен — Конса, Дієго Карлос, Ленгле, Дінь — Діабі (Манро, 87), Дуглас Луїс, Чемберс (Айрогбунам, 68), Макгінн (Кеслер, 87) — Дуран, Воткінс (Келліман, 68)

Попередження: Андерсен — Макгінн, Дінь, Луїс, Ленгле

МЮ обіграв Брайтон — 2:0, але все одно залишився без єврокубків на наступний сезон — восьме місце. Підопічні Де Дзербі — 11-ті.

Брайтон — Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Далот, 73, Гойлунн, 88

Брайтон: Стіл — Гросс, Вебстер, Ігор, Барко (Лемпті, 81) — Балеба (Гілмор, 81), Модер — Адінгра (Фаті, 81), Лаллана (Енсісо, 57), Жуан Педро — Велбек

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Мартінес (Еванс, 59), Далот — Мейну (Еріксен, 76), Амрабат (Варан, 69) — Амад Діалло (Рашфорд, 77), Гарначо — Мактоміней, Фернандеш (Гойлунн, 60)

Попередження: Гілмор — Амрабат, Фернандеш, Каземір