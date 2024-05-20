Англія

24-річний футболіст може продовжити кар'єру в складі "містян".

Манчестер Сіті планує розширити свій склад у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Telegraph, метою "містян" є вінгер Вулвергемптона Педру Нету. Бачити цього футболіста у своїх лавах також хоче Ньюкасл.

Каменем спотикання в потенційному трансфері Нету може стати цінник.

Вулверхемптон хоче виручити за 24-річного португальця не менше 60 мільйонів фунтів (близько 70 млн євро). Тобто трансфер Педру може стати найдорожчим в історії "вовків".

У сезоні-2023/24 Педру Нету провів за Вулвергемптон 24 матчі. У них вінгер записав на свій рахунок 3 голи і 11 результативних передач на партнерів.