Англія

За словами італійського журналіста, Кіран Маккенна та Маурісіо Почеттіно перебувають у списку бажаних тренерів для "червних дияволів".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг точно залишить свою посаду після завершення сезону в Англії. Про це заявив італійський журналіст Джанлука Ді Марціо в інтерв'ю для нідерландських колег.

За словами інсайдера, "червоні дияволи" хочуть замінити нідерландського фахівця на Кірана Маккенну з Іпсвіч Таун або Маурісіо Почеттіно, який напередодні залишив лондонський Челсі.

"Маккенна — це людина поточного моменту у футбольному світі, у світі тренерів, тому що він зробив чудову роботу в Іпсвіч Таун. Він є вибором номер один для Брайтона, який шукає заміну для Роберто Де Дзербі, але він також уже спілкувався з Манчестер Юнайтед. В кінці сезону Юнайтед попрощається з Тен Гагом.

Манчестер Юнайтед також шукатиме нового тренера. І їхні цілі — це Маккенна та Маурісіо Почеттіно. Де Дзербі також є в списку, але останніми днями він не спілкувався з Юнайтед. Судячи з усього, "червоні дияволи" в основному сподіваються на Маккенну. Якщо він піде в Челсі, Манчестер Юнайтед звернеться до Почеттіно. Але що точно: вони прощаються з Еріком тен Гагом", — цитує слова Джанлуки Ді Марціо soccernews.nl.

Нагадаємо, що Ерік тен Гаг керуватиме Манчестер Юнайтед у майбутньому фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті, який відбудеться 25 травня о 17:00.