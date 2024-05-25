Англія

Football.ua представляє прев'ю до фінального матчу Кубка Англії, який пройде 25 травня і розпочнеться о 17:00.

У рамках фінального матчу Кубка Англії-2023/24 на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, яке пройде на лондонському Вемблі та визначить переможця найстарішого футбольного турніру.

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 17:00. ВЕМБЛІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Минуло трохи менше тижня після того, як Манчестер Сіті виграв чемпіонський титул англійської Прем'єр-ліги у боротьбі з лондонським Арсеналом, яка тривала аж до останнього туру. Зараз підопічні Хосепа Гвардіоли прагнуть закріпити внутрішній успіх виграшем ще одного Кубка Англії у свою скарбничку. Безперечно, повторити успіх минулого сезону через виліт з Ліги чемпіонів у "містян" вже не вийде, але хоча б хоч трохи наблизитися до цього успіху — чому б і ні?

Рік тому Манчестер Сіті вже ставав тріумфатором найстарішого футбольного турніру, причому у фіналі колективу Гвардіоли також протистояв принциповий територіальний суперник в особі Манчестер Юнайтед. На той момент, відверто кажучи, інтриги напередодні манкуніанського протистояння були значно більше, ніж зараз. І справа не в тому, що нинішній Ман Сіті став на рівень сильнішим. Тут радше рівень суперника протягом усього сезону викликає сумніви.

У Еріка тен Гага залишається, можливо, остання можливість таки переконати нове керівництво Манчестер Юнайтед у тому, що він є підходящою людиною на посаду головного тренера першої команди "червоних дияволів". Нідерландський фахівець тривалий час скаржився на кадрові проблеми усередині його команди, які, за його словами, заважали МЮ продемонструвати весь свій потенціал протягом усієї цієї кампанії. Зараз цих кадрових проблем фактично не буде, а це означає, що не повинно бути й відмазок у разі чергового бляклого виступу Юнайтед.

У багатьох аспектах тріумф у нинішньому розіграші Кубка Англії є дуже важливим моментом саме для "червоних дияволів". Для Манчестер Сіті – це просто ще один виграний трофей. Однак для Манчестер Юнайтед — це можливість зіграти в єврокубках у наступній кампанії (адже через чемпіонат команда тен Гага туди не потрапила, фінішувавши на восьмому місці), остання можливість для команди врятувати сезон, а для тен Гага — свою роботу. Але відверто кажучи, існують великі сумніви, що в МЮ раптом все так швидко змінилося за кілька тижнів, що у кубковому фінальному матчі вони здатні впоратися із найкращою командою Англії. Максимум — створити проблеми на якомусь окремому відрізку часу.