Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш напередодні фіналу Кубка Англії з Манчестер Сіті висловився про свою кар'єру в манкуніанському клубі. Його слова наводить Фабріціо Романо.

Я люблю виходити на Олд Траффорд понад усе на світі. Я не хочу йти. Це завжди було моєю заповітною мрією.

Я просто хочу, щоб мої очікування відповідали очікуванням клубу. Якщо ви поговорите з будь-яким фанатом, він скаже вам те саме. Ми хочемо боротися за чемпіонство. Ми хочемо грати в Лізі чемпіонів. Ми хочемо вийти у фінал Кубка. Це стандарти. Це те, що я хочу. Це те, на що ви всі заслуговуєте.

Я просто хочу продовжувати боротися. Я хочу бути тут. Моя сім'я хоче бути тут. Якщо ви хоч на мить сумніваєтеся в цьому, вам просто потрібно поглянути на мій плейлист у Spotify, і це вам все доведе", — заявив Бруну.

Фінал Кубку Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.

"Після цього важкого сезону мій обов'язок — дати більше клубу. Це починається з мене. І воно почнеться вже сьогодні. Ми повинні викластися на повну в останньому матчі проти "Сіті" і рухатися вперед.