Англія

З такими заявами, на фінал Кубка Англії можна взагалі не виходити.

Напередодні фінального матчу Кубка Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Voetbal International.

"Ми повинні були почати щось будувати тут і вже зробили перші кроки минулого року. Однак потім виявляється, що цей клуб настільки великий, що ніхто і ніколи не буває задоволений.

Всередині клубу люди були задоволені, але за його межами здійнявся галас і почалися розмови про те, що я виграв тільки Кубок ліги, а також програв фінал Кубка Англії і став третім. В такому разі у вас відсутнє почуття реальності. В інших клубів склад набагато кращий.

Манчестер Юнайтед востаннє вигравав чемпіонат у 2013 році, 11 років тому. Але вони, як і раніше, чекають, що ми будемо перемагати в кожній грі та перебувати на вершині. Цей клуб не готовий до подібного", — заявив Тен Гаг.

Фінал Кубку Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.