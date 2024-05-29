Англія

Досвід співпраці з форвардом виявився успішним.

Турецький нападник Енес Унал узимку цього року став гравцем англійського Борнмута на правах оренди з іспанського Хетафе.

Це була короткострокова угода щодо 27-річного виконавця і, у разі, якщо йому б удалось переконати своїми виступами керівництво "вишень" у необхідності здійснити повноцінний трансфер, була передбачена клаусула в розмірі 16,5 млн євро.

Два голи та дві гольові передачі в 17 матчах (319 хвилин) — як для заміни "незамінному" Доменіку Соланке, вийшло навіть дуже непогано.

У підсумку, Борнмут зважився на повноцінний контракт із гравцем, сплатив необхідні кошти й підписав із Уналом чотирирічний контракт.

У кар’єрі Енеса також були виступив за турецький Бурсаспор, англійський Манчестер Сіті, бельгійський Генк, нідерландські НАК Бреда та Твенте, іспанські Вільярреал, Леванте та Реал Вальядолід.