Англія

Угода розрахована на п'ять років.

Вже колишній головний тренер Лестера Енцо Мареска підписав контракт із Челсі, повідомляє The Athletic.

Зазначається, що сторони уклали угоду на 5 років з опцією продовження на 1 сезон.

Мареска привезе із собою шістьох помічників — Віллі Кабальєро, Денні Вокера, Мішель Де Бернардіна, Маркоса Альвареса, Хав'єра Моліну Кабальєро та Роберто Вітьєлло. Вони будуть інтегровані з фахівцями, які вже є в Челсі: Бен Робертс, Іларіо та Бернардо Куева.

Челсі також домовився з Лестером про суму викупу тренера — 10 мільйонів фунтів стерлінгів (11,7 млн євро).

Офіційне оголошення про призначення Марески очікується в понеділок (3 червня).