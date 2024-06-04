Португальський клуб хоче за свого гравця близько 100 мільйонів євро.
ЖОАУ НЕВЕШ, GETTY IMAGES
04 червня 2024, 17:01
Бенфіка відхилила пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Жоау Невеша.
МЮ запропонував за 19-річного півзахисника 60 мільйонів євро, проте президент клубу Руй Кошта "негайно відхилив" пропозицію манкуніанців.
Стверджується, що Бенфіка не розглядатиме пропозиції щодо Невеша на суму менше 100 млн євро. Відступні португальця становлять 120 млн євро.
Зазначимо, що інтерес до Невеша також виявляють низка європейських топ-клубів.
Минулого сезону Жоау Невеш провів за Бенфіку 33 матчі в чемпіонаті Португалії, відзначившись 3 голами й асистом.