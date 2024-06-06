Форвард може стати джерелом великих прибутків.
Хуліан Альварес, Getty Images
06 червня 2024, 08:04
Аргентинський нападник Хуліан Альварес розпочав свій європейський етап кар’єри одразу з великого трансферу до англійського Манчестер Сіті з Рівер Плейта взимку 2022 року за 21,4 млн євро з попередньою піврічною орендою.
Незважаючи на те, що 24-річний виконавець демонструє високий рівень майстерності у своїх виступах за "містян", він усе одно вважається лише другим форвардом після супербомбардира Ерлінга Голанда.
Це дає Манчестер Сіті місце для маневру у вирішенні долі власного футболіста й під час цього літнього трансферного вікна Альварес є одним із кандидатів на продаж.
Саме на повноцінний трансфер, бо пропозицію оренди від мадридського Атлетіко "містяни", відповідно до повідомлень ЗМІ, уже встигли відхилити.
І допоки "матрацники" вагаються щодо повноцінного трансферу гравця, французький Парі Сен-Жермен та лондонський Челсі вже готові діяти.
Офіційних пропозицій від клубів наразі ще не надходило, проте очікується, що Сіті будуть розглядати суми, близькі до 90 млн євро.
У цьому сезоні Альварес забив 19 голів та віддав 13 гольових передач у 54 матчах.