Англія

Форвард може стати джерелом великих прибутків.

Аргентинський нападник Хуліан Альварес розпочав свій європейський етап кар’єри одразу з великого трансферу до англійського Манчестер Сіті з Рівер Плейта взимку 2022 року за 21,4 млн євро з попередньою піврічною орендою.

Незважаючи на те, що 24-річний виконавець демонструє високий рівень майстерності у своїх виступах за "містян", він усе одно вважається лише другим форвардом після супербомбардира Ерлінга Голанда.

Це дає Манчестер Сіті місце для маневру у вирішенні долі власного футболіста й під час цього літнього трансферного вікна Альварес є одним із кандидатів на продаж.

Саме на повноцінний трансфер, бо пропозицію оренди від мадридського Атлетіко "містяни", відповідно до повідомлень ЗМІ, уже встигли відхилити.

І допоки "матрацники" вагаються щодо повноцінного трансферу гравця, французький Парі Сен-Жермен та лондонський Челсі вже готові діяти.

Офіційних пропозицій від клубів наразі ще не надходило, проте очікується, що Сіті будуть розглядати суми, близькі до 90 млн євро.

У цьому сезоні Альварес забив 19 голів та віддав 13 гольових передач у 54 матчах.