Англія

Італієць чекає пропозицій з англійського чемпіонату.

Массіміліано Аллегрі не планує брати творчу відпустку після звільнення з Ювентуса.

Як повідомляється на сайті відомого журналіста Джанлуки Ді Марціо, Аллегрі відкритий до роботи, але варіант із Лаціо йому не цікавий, а Мілан вибрав Паулу Фонсеку.

У Аллегрі є пропозиція від саудівського клубу за трирічним контрактом. Утім, італійський фахівець не впевнений у тому, що такий крок буде для нього правильним.

Зазначається, що Аллегрі сподівається отримати дзвінок із Прем'єр-ліги. Італієць був би радий працювати в Англії — можливо, в Манчестер Юнайтед або Тоттенгемі.