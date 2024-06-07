Англія

Ми знову побачимо 37-річного форварда у найвищому дивізіоні Англії.

Лестер Сіті, який повернувся в АПЛ за підсумками сезону в Чемпіоншипі, на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм легендарним нападником Джеймі Варді.

37-річний англійський форвард, контракт якого спливав цього літа, підписав із "лисицями нову угоду, яка буде розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, що Джеймі Варді виступає за Лестер з літа 2012 року, вигравши з того моменту АПЛ, Кубок Англії, Суперкубок Англії та два титули Чемпіоншипу. Також він є третім найкращим бомбардиром в історії "лисиць" із 190 голами та другим за кількістю проведених матчів у всіх турнірах (464).



У минулому сезоні ексфорвард збірної Англії провів за Лестер Сіті 37 поєдинків, у яких забив 20 голів та віддав 2 результативні передачі.