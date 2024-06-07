Англія

37-річний англійський форвард проведе ще один сезон в АПЛ, продовживши контракт із Лестером.

Напередодні Лестер Сіті, який повернувся в АПЛ за підсумками сезону в Чемпіоншипі, офіційно оголосив про продовження контракту зі своїм легендарним форвардом Джеймі Варді.

37-річний англієць поділився враженнями від підписання нової угоди з "лисицями" та можливості знову зіграти у найвищому дивізіоні Англії.

"Я в захваті від того, які показники результативності мені вдалося показати в цьому сезоні, але все ще попереду. Я продовжую стежити за своєю формою. Я завжди казав, що вік — це лише цифра.

Із моїми ногами усе гаразд, тому я продовжуватиму, доки мої ноги не скажуть "це все, гра закінчена". Буде день, коли це станеться, але це не зараз.

Ми з нетерпінням чекаємо ще одного сезону в Прем'єр-лізі і побачимо, що ми можемо зробити. Сто відсотків, це найкраща ліга у світі. Саме там ти хочеш грати у свій футбол", — цитує слова Джеймі Варді офіційний сайт Лестер Сіті.



Нагадаємо, що Джеймі Варді виступає за Лестер з літа 2012 року, вигравши з того моменту АПЛ, Кубок Англії, Суперкубок Англії та два титули Чемпіоншипу. Також він є третім найкращим бомбардиром в історії "лисиць" із 190 голами та другим за кількістю проведених матчів у всіх турнірах (464).

У минулому сезоні ексфорвард збірної Англії провів за Лестер Сіті 37 поєдинків, у яких забив 20 голів та віддав 2 результативні передачі.