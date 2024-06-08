Англія

Голкіпер виступатиме за клуб до 2026 року.

Німецький воротар Штефан Ортега влітку 2022 року долучився до англійського Манчестер Сіті в якості вільного агента з Армінії й став резервним голкіпером у конкуренції проти бразильця Едерсона.

За цей час на рахунку 31-річного виконавця назбиралось уже 34 матчі, 27 пропущених голів та 17 ігор "на нуль" у складі "містян", тоді як наприкінці цього сезону він зробив кілька ключових порятунків у боротьбі за чемпіонський титул для команди Хосепа Гвардіоли.

У підсумку, клуб вирішив продовжити контракт із своїм гравцем, і тепер угода Ортеги розрахована до літа 2026 року, а не до 2025, як було донедавна.