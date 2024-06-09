Англія

Коула Палмера вчасно вихопили із складу чемпіонів, а тепер ще й форварда захотіли.

Аргентинський нападник Хуліан Альварес узимку 2022 року коштував англійському Манчестер Сіті 21,4 млн євро, які відправились на рахунку Рівер Плейта.

Із того часу 24-річний виконавець провів уже чималу кількість матчів у Англії, проте Ерлінга Голанда з основного складу потіснити так і не зумів.

Як наслідок, цьогорічне літнє трансферне вікно для Сіті ризикує стати часом випробувань із утримання власного футболіста в складі основної команди.

До цього претенденти на Альвареса не відгукувались через високі відступні, проте найближчим часом ситуація має змінитись.

Лондонський Челсі готовий до боротьби й має презентувати "містянам" свою першу пропозицію щодо Альвареса найближчим часом.

Офіційних пропозицій від клубів наразі ще не надходило, проте очікується, що Сіті будуть розглядати суми, близькі до 90 млн євро.

У цьому сезоні Альварес забив 19 голів та віддав 13 гольових передач у 54 матчах.