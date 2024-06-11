Англія

Контракт 19-річного англійця з "червоними дияволами" спливає наприкінці місяця, і він вирішив його не продовжувати.

Напередодні стало відомо про те, що юний правий вінгер Омарі Форсон вирішив залишити Манчестер Юнайтед цього літа на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, наступним клубом 19-річного англійця стане Монца, яка фінішувала на 12 місці в минулому сезоні Серії А.

Зазначається, що Форсон підпише з італійською командою контракт, який буде розрахований до червня 2028 року.

Всього на рахунку Омарі Форсона за першу команду Манчестер Юнайтед 87 хвилин у семи матчах, в яких він відзначився однією результативною передачею.