Англія

"Каноніри" шукають підсилення складу.

Опорний півзахисник Евертона Амаду Онана може перейти в лондонський Арсенал. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, "Каноніри" зробили запит до ліверпульського клубу щодо можливості трансферу 22-річного бельгійця. Зазначається, що керівництво Евертона готове розглядати продаж футболіста за суму понад 50 мільйонів фунтів.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Минулого сезону Амаду Онана відіграв за Евертон 37 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.