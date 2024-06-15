"Каноніри" шукають підсилення складу.
Онана, getty images
15 червня 2024, 15:20
Опорний півзахисник Евертона Амаду Онана може перейти в лондонський Арсенал. Про це повідомляє BBC.
За інформацією джерела, "Каноніри" зробили запит до ліверпульського клубу щодо можливості трансферу 22-річного бельгійця. Зазначається, що керівництво Евертона готове розглядати продаж футболіста за суму понад 50 мільйонів фунтів.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.
Минулого сезону Амаду Онана відіграв за Евертон 37 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.