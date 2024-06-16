Англія

Ще один претендент на українського форварда.

Нападник збірної України та каталонської Жирони Артем Довбик зацікавив лондонський Арсенал. Про це повідомляє відомий журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу зробило запит щодо можливості на умов трансферу 26-річного українця. Довбик один з варіантів у списку "канонірів" для посилення атаки цього літа.

Також зазначається, що Наполі, представники якого вже наблизилися до оточення гравця збірної України, також бере участь у перегонах за Артема разом з мадридським Атлетіко.

За підсумками сезону-2023/24 Артем Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги забивши 24 голи у 36 матчах.