Англія

Цікаво буде спостерігати за МЮ у новому сезоні.

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф прокоментував інформацію про те, що клуб вирішив залишити Еріка тен Гага на посаді головного тренера манкуніанської команди. Його слова наводить Вloomberg.

"Тренер не головна проблема в Манчестер Юнайтед. Це спортивний клуб. Він має бути конкурентоспроможним, у ньому має бути певна інтенсивність, але зі стороною підтримки, тому що ми маємо справу з відносно молодими гравцями. Історично тут не було такої обстановки", — сказав Реткліфф.