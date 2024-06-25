Англія

Сторони майже узгодили умови продовження співпраці.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг, попри невдалий сезон в АПЛ та Лізі чемпіонів, продовжить обіймати свою посаду на тлі виграного Кубка Англії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" підпише з нідерландським фахівцем новий контракт, тоді як поточний спливає влітку 2025 року.

Зазначається, що цього тижня представники тен Гага обговорювали з босами МЮ остаточні умови та перейшли до завершальної стадії переговорів щодо продовження співпраці.

Також повідомляється, що в тренерському штабі Еріка тен Гага відбудуться помітні зміни, включно з потенційним запрошенням Руда ван Ністерлоя, як стало відомо раніше.