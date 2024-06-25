Сторони майже узгодили умови продовження співпраці.
Ерік тен Гаг, getty images
25 червня 2024, 17:54
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг, попри невдалий сезон в АПЛ та Лізі чемпіонів, продовжить обіймати свою посаду на тлі виграного Кубка Англії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" підпише з нідерландським фахівцем новий контракт, тоді як поточний спливає влітку 2025 року.
Зазначається, що цього тижня представники тен Гага обговорювали з босами МЮ остаточні умови та перейшли до завершальної стадії переговорів щодо продовження співпраці.
Також повідомляється, що в тренерському штабі Еріка тен Гага відбудуться помітні зміни, включно з потенційним запрошенням Руда ван Ністерлоя, як стало відомо раніше.