Англія

Аргентинського виконавця одразу ж відправлять в оренду до Страсбура.

Центральний захисник Бока Хуніорс Аарон Ансельміно вже невдовзі може стати гравцем Челсі, передає видання The Athletic.

Остаточної домовленості між клубами ще не досягнуто, але переговори просуваються позитивно. Очікується, що за 19-річного аргентинця "сині" віддадуть близько 17 мільйонів фунтів стерлінгів із бонусами.

Ансельміно збирається підписати шестирічну угоду з Челсі, спочатку приєднавшись до Страсбура на правах оренди.

За Бока Хуніорс захисник дебютував лише в червні 2023 року, з того часу загалом узявши участь у 10 матчах клубу в усіх турнірах. На його рахунку 1 гол за команду з Буенос-Айреса.