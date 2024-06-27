Англія

Італійці вже зробили англійцям пропозицію, яка наразі вважається невдалою.

Центральний захисник Евертона Бен Годфрі опинився в сфері інтересів Аталанти, передає видання The Athletic.

За 26-річного англійця клуб із Бергамо запропонував 10 мільйонів євро (8.46 млн фунтів стерлінгів), тоді як "іриски" хочуть отримати майже вдвічі більше (15 млн фунтів стерлінгів). Бажану Евертоном суму за трансфер Годфрі вже пропонувала інша, неназвана команда.

Вважається, що захисник готовий поповнити склад Аталанти, проте представнику Серії А доведеться покращити свою пропозицію, якщо він хоче завадити Бену перебратися до іншого клубу або взагалі залишитися на Гудісон Парк. Його контракт з Евертоном розраховано до кінця червня 2025 року, проте "іриски" радше відпустять його в статусі вільного агента тоді, аніж зараз продадуть за нижчу від бажаної суму.

У сезоні-2023/24 Годфрі взяв участь у 16 матчах у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.