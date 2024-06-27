Англія

"Червоні дияволи" готові запропонувати уругвайцю "соковитий" контракт.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо в літнє міжсезоння може змінити клубну прописку.

Як пише Sport.es, у послугах 25-річного футболіста зацікавлений Манчестер Юнайтед. Зазначається, що англійський клуб готовий збільшити заробітну плату гравця вдвічі в разі його переходу в команду.

Раніше була інформація, що уругваєць відмовився продовжувати контракт із каталонським клубом. Сам захисник не став говорити про своє майбутнє і заявив, що наразі зосереджений тільки на Кубку Америки.

Минулого сезону Араухо провів за Барселону 38 матчів у всіх змаганнях, забив одним гол і зробив два асисти.