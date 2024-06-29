Англія

Однак пропозиції досі немає.

Уругвайський опорний півзахисник Мануель Угарте влітку минулого року долучився до складу французького Парі Сен-Жермен із лісабонського Спортінга за 60 млн євро.

Однак рік виступів у складі чемпіонів Франції не переконав 23-річного виконавця в перспективах клубного проєкту.

Агенти гравця проводять поточне літнє трансферне вікно за розмовами щодо можливого нового трансферу для свого клієнта, і напередодні відбувся черговий раунд перемовин "червоно-синіх" з англійським Манчестер Юнайтед.

Як повідомляється, Угарте готовий до трансферу навіть за умови, що "Червоні дияволи" не виступатимуть у Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону.

Проте наразі все гальмує саме англійський клуб — жодної пропозиції на адресу ПСЖ досі не надходило.

За сезон уругваєць провів 39 матчів та зробив три гольові передачі.