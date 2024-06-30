Англія

Молодшими були лише Майкл Оуен та Вейн Руні.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Англії зустрілася в очному протистоянні зі Словаччиною.

У стартовому складі команди "трьох левів" на цей поєдинок вийшов юний центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну.

Таким чином, Мейну у віці 19 років та 72 днів став третім наймолодшим гравцем, який вийшов у старті збірної Англії в матчі плей-оф великого турніру.

У меншому віці раніше не вдавалося лише форвардам Майклу Оуену (18 років та 198 днів) та Вейну Руні (18 років та 244 дні).