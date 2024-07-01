Англія

Гравець минулий рік провів у Ноттінгем Форест.

Грецький воротар Одіссеас Влаходімос поступово призвичаюється до реалій англійського футболу, після свого трансферу до Ноттінгем Форест із лісабонської Бенфіки за 4,9 млн євро влітку минулого року.

І вже сезону потому 30-річний виконавець був готовий зробити черговий крок у власній професійній кар’єрі.

Ньюкасл запропонував "лісникам" близько 6 млн євро й після швидких перемовин "сороки" оголосили про досягнення домовленості.

Деталі нового контракту гравця наразі невідомі.

За минулий сезон Одіссеас відіграв загалом дев’ять матчів, пропустивши 19 голів та двічі залишивши ворота "сухими".