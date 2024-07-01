Гравець минулий рік провів у Ноттінгем Форест.
Одіссеас Влаходімос, Getty Images
01 липня 2024, 10:29
Грецький воротар Одіссеас Влаходімос поступово призвичаюється до реалій англійського футболу, після свого трансферу до Ноттінгем Форест із лісабонської Бенфіки за 4,9 млн євро влітку минулого року.
І вже сезону потому 30-річний виконавець був готовий зробити черговий крок у власній професійній кар’єрі.
Ньюкасл запропонував "лісникам" близько 6 млн євро й після швидких перемовин "сороки" оголосили про досягнення домовленості.
Деталі нового контракту гравця наразі невідомі.
За минулий сезон Одіссеас відіграв загалом дев’ять матчів, пропустивши 19 голів та двічі залишивши ворота "сухими".