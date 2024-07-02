Манчестер Юнайтед цього літа може продати свого нападника Маркуса Рашфорда.

Як повідомляє Manchester Evening News, сам англієць відкритий до переходу в іншу команду. 

Керівництво Манчестер Юнайтед може дати нападнику ще один шанс реанімувати свою кар'єру, але остаточне рішення ще не ухвалено. 

Нагадаємо, Маркус зараз є найбільш високооплачуваним футболістом манкуніанців. Англієць заробляє понад 18 мільйонів євро на рік. 

В останньому розіграші англійської Прем'єр-ліги Рашфорд відзначився 7 голами і 2 результативними передачами. 