Англія

Англієць може змінити команду в міжсезоння.

Манчестер Юнайтед цього літа може продати свого нападника Маркуса Рашфорда.

Як повідомляє Manchester Evening News, сам англієць відкритий до переходу в іншу команду.

Керівництво Манчестер Юнайтед може дати нападнику ще один шанс реанімувати свою кар'єру, але остаточне рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, Маркус зараз є найбільш високооплачуваним футболістом манкуніанців. Англієць заробляє понад 18 мільйонів євро на рік.

В останньому розіграші англійської Прем'єр-ліги Рашфорд відзначився 7 голами і 2 результативними передачами.