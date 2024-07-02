Англія

Нідерландський центрбек готовий приєднатися до "червоних дияволів".

Центральний захисник мюнхенської Баварії Маттейс де Лігт цього літнього трансферного вікна може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 24-річний нідерландець дав "зелене світло" на перехід до Манчестер Юнайтед після прямих контрактів своїх агентів із босами "червоних дияволів".

Зазначається, що особисті умови контракту не є проблемою для МЮ, тому представник АПЛ зараз продовжує вести переговори з Баварією щодо структури виплат за трансфер де Лігта.

У сезоні-2023/24 Маттейс де Лігт узяв участь у 30 матчах мюнхенців у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом. Його контракт з Баварією розраховано до кінця червня 2027 року.