Англія

Молодий центрбек Болоньї може опинитися в Лондоні.

Центральний захисник Болоньї та збірної Італії Ріккардо Калафіорі, який також може зіграти на позиції лівого захисника, найближчим часом може стати новим гравцем лондонського Арсеналу.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, "каноніри" досягли принципової домовленості з 22-річним італійцем щодо умов особистого контракту.

Якщо Арсеналу вдастся домовитися з Болоньєю, то Калафіорі підпише з клубом Північного Лондона угоду до 2029 року з зарплатою в 3,5 млн євро за сезон.

У минулому сезоні Ріккардо Калафіорі провів за Болонью 37 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.