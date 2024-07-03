Англія

Сер Джим Реткліфф продовжує намагатися зменшити витрати манкуніанців.

Персонал Манчестер Юнайтед повідомили про те, що клуб збирається звільнити 250 співробітників (майже чверть від загальної кількості), передає видання The Athletic.

Значне скорочення манкуніанці збираються здійснити ще до початку сезону-2024/25. Ще в травні повідомлялося, що нефутбольному персоналу клубу фактично запропонували звільнитися за власним бажанням.

Сім'я Глейзерів, яка залишається мажоритарним акціонером МЮ, здається, передала INEOS контроль над бізнесом і футбольними операціями. Це свідчить про довіру, яку вони мають до співвласника сера Джима Реткліффа та його команди.

Вищезгадане скорочення вплине на всі департаменти клубу, але не включатиме співробітників благодійного відділу, Фонду Манчестер Юнайтед. Зменшення витрат таким чином було рекомендоване консалтинговою компанією Interpath Advisory, яку найняли для перевірки.