Англія

"Каноніри" наблизилися до трансферу італійського захисника.

Захисник італійської Болоньї Ріккардо Калафіорі близький до переходу в лондонський Арсенал. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Каноніри" вже погодили умови особистого контракту з 22-річним захисником збірної Італії. Угода буде розрахована до 30 червня 2029 року.

Арсенал та Болонья ведуть переговори про суму трансферу — італійці запитують близько 50 млн євро.

Зазначається, що швейцарський Базель отримає 50% від суми продажу, що перевищує 4,5 млн. євро.

Минулого сезону Ріккардо Калафіорі провів за Болонью 37 матчів, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.