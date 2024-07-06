Англія

Посилення центру поля для англійського колективу.

Нідерландський центральний півзахисник Матс Віффер на "дорослому" рівні почав виступати ще під час гри за рідний Твенте, однак до Феєнорда в 2022 році переходив уже з Ексельсіора за скромні 575 тис. євро.

Після цього вистачило два сезони, і "гордість півдня" продала 24-річного виконавця до англійського Брайтона за значно більші кошти.

Клуби домовились про трансфер за 30 млн євро + бонуси, після чого про перехід було оголошено офіційно.

Гравець отримав контракт строком до 2029 року.

Віффер у минулому сезоні провів 42 матчі, забив шість голів та віддав чотири гольові передачі, після чого поїхав на Євро-2024 в складі національної збірної, але через проблеми із стегном так досі й не зіграв.