Англія

Лондонський клуб хоче закрити трансфер 22-річного Калафіорі наступного тижня.

Арсенал продовжує роботу над підписанням захисника Рікардо Калафіорі з Болоньї.

Як повідомляє в соціальних мережах авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб хоче закрити трансфер 22-річного Калафіорі наступного тижня.

"Каноніри" вже запланували фінальний раунд переговорів. В Арсеналі впевнені, що Калафіорі хоче переїхати до північного Лондона, адже гравцеві цікавий проєкт.

"Каноніри" вже узгодили із захисником контракт на п'ять років із чистою зарплатою в 4 мільйони євро на сезон.

Нагадаємо, що Арсенал у минулому чемпіонаті Англії фінішував на другому місці.