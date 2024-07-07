Голландець усе ближче до переходу до складу "червоних дияволів".
ДЖОШУА ЗІРКЗЕ, GETTY IMAGES
07 липня 2024, 20:36
Манчестер Юнайтед близький до підписання нападника Болоньї і збірної Нідерландів Джошуа Зіркзе.
Як повідомляє The Athletic, англійський клуб погодив із 23-річним футболістом умови контракту, а також комісійні для його агента.
В угоді Зіркзе з Болоньєю прописана сума відступних у розмірі 40 млн євро, і італійський клуб наполягає на тому, щоб МЮ виплатив її в повному розмірі.
У сезоні-2023/24 Зіркзе забив 12 голів і віддав 7 результативних передач у 37 матчах Болоньї в чемпіонаті та Кубку Італії.