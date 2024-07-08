"Каноніри" хочуть підписати ще одного воротаря.
Бентлі, getty images
08 липня 2024, 20:50
Лондонський Арсенал хоче підписати воротаря Вулвергемптона Деніела Бентлі. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, керівництво "Канонірів" вже зв'язалося з "Вовками" щоб обговорити можливість підписання 30-річного голкіпера. В особі Бентлі лондонці бачать якісного запасного воротаря.
Вулвергемптон не зацікавлений у розставанні з англійцем та може погодитися на продаж тільки за суму, яка дасть змогу посилити склад команди. Переговори тривають.
Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з можливістю продовження це на два сезони. Трансфермаркт оцінює його у два мільйони євро.
Минулого сезону Деніел Бентлі відіграв за "Вулвз" сім матчів, пропустив десять голів та зібрав три "clean sheets".