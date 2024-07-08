Англія

"Каноніри" хочуть підписати ще одного воротаря.

Лондонський Арсенал хоче підписати воротаря Вулвергемптона Деніела Бентлі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "Канонірів" вже зв'язалося з "Вовками" щоб обговорити можливість підписання 30-річного голкіпера. В особі Бентлі лондонці бачать якісного запасного воротаря.

Вулвергемптон не зацікавлений у розставанні з англійцем та може погодитися на продаж тільки за суму, яка дасть змогу посилити склад команди. Переговори тривають.

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з можливістю продовження це на два сезони. Трансфермаркт оцінює його у два мільйони євро.

Минулого сезону Деніел Бентлі відіграв за "Вулвз" сім матчів, пропустив десять голів та зібрав три "clean sheets".