Англія

За 22-річного футболіста запропонували 45 мільйонів фунтів.

Манчестер Юнайтед відправив Евертону нову офіційну пропозицію щодо трансферу центрального захисника Джарреда Брентвейта.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" запропонували "ірискам" за 22-річного футболіста 45 млн фунтів, а також готові виплатити пізніше ще 5 млн фунтів у вигляді бонусів.

Евертон вважає суму недостатньою і бажає отримати за гравця 65-70 млн фунтів.

У сезоні-2023/24 Брентвейт провів 41 матч на клубному рівні та забив 3 м'ячі.