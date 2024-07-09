Англія

Дортмундський клуб хоче 30 мільйонів євро за свого вінгера.

Карім Адеємі може перейти в Челсі.

Лондонський клуб зацікавлений у підписанні вінгера Боруссії і вже зв'язався з ним, щоб переконати переїхати до Англії. Також заплановані переговори між клубами.

Дортмундці вимагають 30 мільйонів євро за трансфер 22-річного футболіста, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк. Інтерес до нього також проявляє Ювентус.

У минулому сезоні Бундесліги Адеємі провів 21 матч, у якому забив 3 голи і зробив 1 асист.