Англія

24-річний футболіст має намір продовжити кар'єру на Олд Траффорд.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Маттейс де Лігт чітко дав зрозуміти керівництву, що бажає перейти в Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, футболіст уже зробив остаточний вибір.

Де Лігту подобається перспектива возз'єднання зі своїм колишнім тренером Еріком тен Гагом, з яким раніше працював в Аяксі.

Манчестер Юнайтед намагається узгодити суму компенсації з Баварією.

Нагадаємо, де Лігт перебрався до Мюнхена влітку 2022 року з Ювентуса, але не зміг закріпитися в стартовому складі. 24-річний гравець відзначився двома голами в останньому розіграші чемпіонату Німеччини.