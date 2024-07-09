Англія

"Трактористи" збираються посилитися вихованцем чемпіона Англії.

Центральний нападник Манчестер Сіті Ліам Делап близький до зміни клубної прописки, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що Іпсвіч Таун погодився віддати "містянам" 15+5 (бонуси) мільйонів фунтів стерлінгів за 21-річного англійця. Вже в середу, 10 липня, Делап має пройти медобстеження перед трансфером.

На аналогічних умовах гравця був готовий придбати Саутгемптон, але Ліам зробив вибір на користь "трактористів". Зазначимо, що обидві команди заробили підвищення до АПЛ за підсумками минулої кампанії Чемпіоншипу.

У сезоні-2023/24 Делап виступав за Галл Сіті на правах оренди. На його рахунку 8 голів і 2 асисти в 32 матчах за "тигрів" у всіх турнірах. Через травму коліна він пропустив 16 поєдинків.

Нападник є гравцем збірної Англії U-21. У 5 матчах за "Трьох Левів" він відзначився 2 голами та 2 асистами.