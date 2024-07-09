Англія

Із нідерландським форвардом узгоджено контракт до літа 2029 року.

Нападник Болоньї Джошуа Зіркзе може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" готові завершити процес підписання 23-річного нідерландця вже найближчим часом, оскільки з ним вже узгоджені умови особистого контракту до червня 2029 року.

Зазначається, що офіційні переговори між Болоньєю та МЮ мають відбутися вже цього тижня.

Щоб підписати Джошуа Зіркзе, Манчестер Юнайтед може активувати клаусулу гравця у розмірі 40 мільйонів євро, яка діє до серпня.